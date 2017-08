Sport électronique: ça va barder dans les cégeps et universités du Québec!

André Péloquin 29-08-2017 | 22h04

Ils sont de plus en plus incontournables: à peu près chaque établissement scolaire compte maintenant son club, voire sa ligue, de sport électronique.



Pour certains, c'est un divertissement. Pour d'autres, c'est un outil pour contrer le décrochage, voire même un choix de carrière. Au Cégep de Matane, on consacre même un programme entier au phénomène.

D'où la Ligue Cyber Espoir, une compétition d'Overwatch de niveau post-secondaire réservée aux institutions québécoises.

En avril dernier, près d'une vingtaine d'équipes provenant de 15 établissements de la province ont participé aux qualifications qui se tenaient en avril dernier.



Les nostalgiques des Nordiques pourront haïr une nouvelle équipe de Montréal!



De cette escarmouche, huit équipes demeurent.



On retrouve, notamment, des représentants de l'Université de Montréal, de l'Université Laval (tiens donc, une nouvelle rivalité Montréal-Québec à venir!?), mais aussi des athlètes électroniques du Cégep de Sherbrooke ainsi que du Cégep de Matane, fort de son programme spécialisé.



Heureusement, la campagne de recrutement se poursuit pour celles et ceux qui auraient manqué le bateau. Détails sur le portail Toornament.com.



Du pain, des jeux... et de l'alcool!



En attendant le début des hostilités, la Fédération québécoise de sports électroniques dévoile la Campagne Cyber Espoirs, «une levée de fonds pour le développement du sport électronique dans le secteur scolaire», note-t-on sur le site officiel de l'organisme à but non lucratif.

La première étape de cette collecte de fonds sera d'ailleurs lancée ce weekend. Le 2 septembre, rendez-vous au Gam1ng Café de Montréal pour une soirée bouffe, bières et, bien sûr, jeux vidéo.

Le Twitcheur local Guillaume «FireFoXz» Larivière sera également de la partie.



Pour avoir plus de détails sur la campagne, cliquez ici.