Le jeu Mario et les Lapins crétins sort des studios Ubisoft

André Boily 29-08-2017 | 15h44

Le jeu Mario + les Lapins crétins : Kingdom Battle par les studios Ubisoft est lancé. Conçu uniquement pour la plateforme Nintendo Switch, la nouveauté ici repose sur la rencontre surprise entre deux jeux, ceux de Mario et des vilains Lapins crétins.

Dans sa version originale anglaise, le jeu se nomme Mario + Rabbids : Kingdom Battle, et pour la question de langue, le jeu est bien offert dans notre langue. L'anglais et le français cohabitent sur la même cartouche du jeu. Pour la choisir, il suffit de changer les réglages de votre console Nintendo Switch pour jouer en français.

Outre la fusion des deux franchises, le scénario de Mario et les vilains Lapins crétins se situent dans le royaume Champignon dévasté par un mystérieux vortex. À l'aide de vos personnages, votre objectif sera d'y remettre de l'ordre en ralliant Mario, Luigi, princesse Peach et Yoshi avec les Lapins crétins dans une aventure se déroulant dans quatre mondes différents.

Un mode campagne est aussi offert où les joueurs devront former une équipe de trois héros sur huit disponibles. En fonction d'une stratégie et des armes à choisir (jusqu'à 250), les joueurs pourront débloquer de nouveaux contenus.

Sur d'autres sites, on fait remarquer que le jeu demande beaucoup d'astuces et de stratégie. Par exemple, on dit qu'il faut faire un usage parcimonieux des jetons acquis, les armes coûtant assez cher.

La sortie du jeu sur console Nintendo Switch démarre aujourd'hui même. Prix de détail : 79,96 $CAN sur Amazon.ca et 79,99 $CAN sur BestBuy.ca.

Pour d'autres informations, voici le site du jeu et la vidéo sur YouTube :