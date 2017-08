Grosse rumeur - et grosse fuite - dans le monde des jeux vidéo! - Après Skyrim, Bethesda se frotterait à Game Of Thrones

André Péloquin 28-08-2017 | 13h59

Fans de Game Of Thrones qui se remettent à peine de la finale de la septième saison, on a une (potentielle) bonne nouvelle pour vous: Bethesda, le studio à qui l'on doit, notamment, Skyrim et les autres épisodes de la série culte The Elder Scrolls, préparerait un jeu sur le monde fantastique crée par George R.R. Martin.

Et comment on le sait? Parce que quelqu'un chez la chaîne de magasins Target a été trop vite sur le piton.

En effet, plusieurs médias - dont Forbes GameSpot et Nerdist - rapportent qu'un utilisateur de NeoGAF (un forum de discussion sur l'industrie du jeu vidéo) aurait remarqué l'apparition d'une page pour un produit nommé Bethesda: Game Of Thrones sur le site de la chaîne Target.

GameSpot ajoute que bien que Bethesda ne confirme pas encore la rumeur (les demandes d'entrevues demeurent lettres mortes à ce jour), le directeur du studio Todd Howard a déjà annoncé que l'entreprise travaillait sur «deux projets secrets qui ressemblent à ce que nous faisons, mais à plus grosse échelle».

Tiens donc! Un jeu à la Skyrim , mais à plus grande échelle? Ça ressemble drôlement à la description qu'on ferait d'une version jeu vidéo de Game Of Thrones publiée par Bethesda!

En attendant, les fans de la série peuvent toujours télécharger le premier jeu produit par Telltale Games (le second ne devrait pas tarder).