Faites de la place dans vos ordinateurs et consoles, ces grands jeux vont sortir

André Boily 25-08-2017 | 12h13

La réalité virtuelle s'empare des jeux les plus populaires et, pour cet automne, la boîte Bethesda annonce la sortie de trois jeux à haute teneur d'adrénaline, Fallout 4 VR, Doom VFR et Skyrim VR.

L'éditeur de jeux Bethesda qui possède trois importantes franchises a publié plus tôt cette semaine leurs dates de sortie ainsi que les plateformes qui les supporteront.

Commençons par Fallout 4 VR qui sortira le 12 décembre au coût de 79,99 $. La suite de ce jeux postapocalyptique offrira une nouvelle liberté de mouvement dans un monde de réalité virtuelle. Ce jeu de rôle (RPG) qui évolue dans un monde de désolation inclut de «nouveaux systèmes de combat, d'artisanat et de construction réinventés» dit le site fallout4.com. Cependant, la boîte Bethesda n'a confirmé que l'appareil-casque HTC Vive pour exploiter le jeu de réalité virtuelle, lequel se connecte à un ordinateur Windows.

Doom et Skyrim en version réalité virtuelle

Le 17 novembre prochain, Skyrim VR sera le premier des trois à apparaître dans les boutiques en ligne. Pour le jouer, il faudra être équipé d'un ensemble console et casque PlayStation VR (PSVR).

De son côté, Doom VFR pourra être joué tant sur PlayStation VR que sur HTC Vive et ce dès le 1er décembre.

Il semble que la stratégie de Bethesda vise à éviter la cannibalisation des ventes en publiant les jeux sur la même plateforme, quitte à élargir plus tard le nombre d'appareils supportés.

En vidéo ci-dessous, la vidéo ou bande-annonce de Fallout 4 VR.