Début 2018, Final Fantasy XV débarque sur PC Windows

André Boily 21-08-2017 | 15h45

Après avoir été développé pour les systèmes PlayStation 4 et Xbox One, le superbe jeu Final Fantasy XV sera porté sur la plateforme PC Windows au début de l'an prochain.

Avec l'aide du fabricant de cartes vidéo Nvidia, l'éditeur Square Enix a développé une nouvelle version améliorée de son célèbre jeu Final Fantasy XV.

Pour l'occasion, le nouveau jeu dont plus de 135 millions de copies ont été vendues sera appelé d'une manière non équivoque Final Fantasy XV Windows Edition.

Pour le créer, l'éditeur a fait équipe avec Nvidia pour intégrer les plus récentes innovations graphiques et effets visuels de la bibliothèque GameWorks, en plus des caractéristiques ShadowPlay Highlights, Nvidia Ansel et GeForce Experience.

Les joueurs, disent les développeurs, pourront remarquer les progrès des textures au chapitre des cheveux et des herbes qui sont trop souvent figés ou qui manquent de définition. On mentionne également des progrès au chapitre de la simulation des fluides comme l'eau, les flammes et la fumée.

Il sera possible pour les joueurs de créer des copies-écrans en 360 degrés en haute définition et de jouer dans une perspective à la première personne (FPS). Ceux-ci pourront enregistrer automatiquement l'action, éditer les clips et les transférer sur des sites vidéo comme YouTube.

Parlant de YouTube, voyez la bande-annonce ci-dessous.