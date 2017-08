Assassin's Creed Origins : retour aux sources, en Égypte

André Boily 21-08-2017 | 12h32

Si on connaît depuis juin la sortie cet automne d'Assassin's Creed Origins, Ubisoft a publié hier une nouvelle bande-annonce qui précise davantage le contexte historique de ce nouveau jeu qui nous transporte dans l'Antiquité égyptienne à l'époque de Cléopâtre et de César.

Le célèbre jeu nous revient après deux ans d'absence depuis la dernière parution d'Assassin's Creed, assurément une des meilleures franchises de l'histoire des jeux vidéo.

Si on connaît depuis juin l'existence de ce jeu créé par Ubisoft à ses studios de Montréal, la bande-annonce parue hier sur YouTube et réalisée en images de synthèse nous renseigne beaucoup plus sur les caractéristiques et l'ambiance du jeu.

Comme l'indique son nom, les joueurs y découvriront les origines d'Assassin's Creed qui remontent à l'apogée de l'Égypte ancienne, celle de Cléopâtre et de l'empereur César avec ses grandes pyramides, ses momies et ses dieux.

Les développeurs d'Ubisoft ont préparé pour son héros Bayek un nouveau système de combat et de puissantes armes pour affronter des ennemis épiques. Et avec une bonne dose d'histoire, les joueurs pourront explorer le pays avec ses villes animées le long du fleuve Nil.

Le jeu Assassin's Creed Origins sera disponible sur les plateformes Xbox One, PlayStation 4 et sur PC Windows le 27 octobre prochain. Sur son site, Ubisoft accepte les précommandes au prix de 79,99 $CAN.

Site du jeu : https://assassinscreed.ubisoft.com/game/en-us/home/