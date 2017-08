Plusieurs nouveaux jeux font leur apparition dans les boutiques en ligne

André Boily 16-08-2017 | 08h07

Plusieurs nouveaux jeux ont fait leur apparition sur plusieurs plateformes comme Matterfall, Undertale, Sonic Mania et Agents of Mayhem.

Dans la catégorie jeu de rôle (RPG / role playing game), Undertale apparu il y a deux ans en version PC Windows et encensé par les critiques est désormais offert sur PS4. Ici, Undertale, un jeu où personne n'a à mourir, explore les profondeurs d'un monde obscur peuplé de monstres dans lequel il faut tenter de sortir pour rentrer chez soi ou y être condamné à rester prisonnier. Le jeu est aussi offert sur PS VITA.

Sonic Mania

Nouvelle aventure du légendaire petit Sonic non seulement sur PS4, mais aussi sur Switch, PC Windows et Xbox One qui retrouve son monde 2D. Pour ne pas déplaire aux indéfectibles, le style artistique pixelisé est de mise avec son défilement horizontal où il faut courir à travers de nouvelles zones entièrement réinventées et jonchées de défis et de surprises.

Agents of Mayhem

Sur PS4, Xbox One et PC Windows, le jeu Agents of Mayhem, imaginé par les créateurs de la franchise Saints Row, vous transporte dans un monde futur dans lequel le seul espoir pour les gouvernements et les grandes corporations mondiales réside dans un groupe de super agents spéciaux et bien outillés en armes et en talents destructeurs. Classé 17 ans et plus.

Matterfall

De Housemarque, Matterfall sur PS4 met au défi les amateurs de jeux à défilement latéral et à la course aux scores élevés. Vous jouez à Avalon Darrow, un pigiste engagé pour démolir une dangereuse technologie extraterrestre tout en sauvant les citoyens pris au piège.

Avec ces jeux, vous ou vos jeunes aurez de quoi tenir jusqu'aux Fêtes de fin d'année.