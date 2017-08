Les meilleurs joueurs du monde sur Dota 2 battus par l'intelligence artificielle

André Boily 14-08-2017 | 15h11

Il y avait ce weekend l'important tournoi annuel Dota 2 qui rassemblait les meilleurs joueurs du monde entier ainsi qu'un nouveau joueur, non pas en chair et en os, mais constitué d'algorithmes d'intelligence artificielle de la boîte OpenAI du célèbre Elon Musk. Devinez qui a gagné à ce jeu aux possibilités infinies ?

Pour les non-initiés, Dota 2 est l'un des jeux les plus populaires sur la planète, si populaire que la boîte qui l'a créé, Valve, a créé un tournoi qui réunit les meilleurs joueurs de la planète avec, en prime, des prix totalisant près de 25 millions $, dont un peu moins de 11 M$ pour la première place.

Sur la plateforme Steam, ce sont des millions de joueurs qui s'affrontent chaque jour en activant un des héros du jeu qui en compte plus d'une centaine. Très complexe, Dota 2 fait affronter deux équipes de cinq joueurs pour conquérir et détruire le camp adverse.

Mais un invité-surprise s'est amené, un bot ou robot virtuel programmé par la boîte d'Elon Musk, OpenAI, qui s'est donné comme mission de démocratiser l'intelligence artificielle (IA) pour éviter que ce puissant outil informatique ne se concentre dans les mains de puissants groupes. Voilà pour la petite histoire d'OpenAI.

Pour jouer à Dota 2, les ingénieurs informaticiens ont eu besoin deux semaines pour faire apprendre au programme d'apprentissage profond les rouages et subtilités du jeu. Et étant donné les possibilités infinies du jeu (et a contrario l'impossibilité de calculer toutes les variables possibles), le seul moyen pour le bot IA de jouer à Dota 2, c'était de jouer comme un humain.

Donc, en deux semaines, le bot a pu assimiler l'équivalent de vies entières à jouer à Dota 2. À ce propos, Elon Musk a écrit sur son compte Twitter : «OpenIA a pour la première fois défait les meilleurs joueurs au monde dans une compétition eSports. De loin plus complexe qu'un jeu traditionnel comme les échecs ou Go».

Comme le rapportent les médias spécialisés comme The Verge, le joueur professionnel Danylo Ishutin a dit du bot d'OpenAI «qu'il jouait de manière à la fois humaine et à la fois comme quelque chose d'autre».

Si le bot d'OpenAI l'a emporté contre le meilleur joueur, ses programmeurs anticipent d'étendre ses capacités pour lui permettre d'affronter une équipe de cinq joueurs dans un match complet à 5 contre 5 au même tournoi l'an prochain.