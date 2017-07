C'est, du moins, ce qu'un acteur laisserait entendre. - Rumeur du jour: Grand Theft Auto 6 s'en vient!

pèse sur start 27-07-2017 | 12h03

Grosse fuite du moment dans le monde du gaming: un membre du forum de jeux vidéo NeoGAF note que Tim Neff, un acteur et spécialiste en arts martiaux, aurait actualisé son CV pour indiqué qu'il travaillait actuellement sur la capture de mouvement pour Grand Theft Auto 6, la suite au cultissime GTA V, paru en 2013.



Pendant que certains fans s'emballent, certains médias - dont The Independant et, maintenant, Pèse sur start - appellent à la prudence.



Tim Neff, qui a également fait de la capture de mouvement pour Red Dead Redemption 2, qui a été confirmé plus tôt cette année, pourrait - en fait - contribuer à du nouveau matériel pour le volet en ligne de GTA V, voire à des rééditions d'épisodes antérieurs de la saga.



Bref, à suivre!