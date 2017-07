Jeu Call of Duty : WWII Nazi Zombies, la bande-annonce donne froid dans le dos

André Boily 21-07-2017 | 15h20

L'éditeur Activision vient de dévoiler la bande-annonce du nouveau jeu de la populaire franchise Call of Duty dont l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et, pour épicer le tout, un mode Nazi Zombies qui vient corser l'action dans une ambiance assez diabolique.

Dans ce jeu, les joueurs sont entraînés dans un mystérieux périple vers un petit village bavarois, à Mittelburg, en Allemagne, où ils doivent récupérer de précieuses oeuvres d'art volées par les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que ce village cache un sombre secret qui vous enlise dans une force monstrueuse et inimaginable.

Si les jeux de tir à la première personne où l'on affronte des hordes de zombies ou des batailles de guerre font recette, les scénarios qui impliquent les deux à la fois sont plus rares.

Le jeu d'Activision dont on peut voir la bande-annonce ici par l'intermédiaire de YouTube a su créer un mode zombie très efficace où le joueur doit traverser des endroits sombres d'où jaillissent des zombies qui ne feront pas de quartier. Tension garantie selon les sites spécialisés dans les jeux vidéo.

Call of Duty : WW2 sera publié le 3 novembre sur les plateformes PS4, PC Windows et Xbox One.