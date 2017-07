Pour sa console Switch, Nintendo lance l'application Switch Online

André Boily 19-07-2017 | 12h26

Au moment où l'on annonce le retour de la console Switch dans les boutiques américaines Best Buy et Target ce vendredi, Nintendo vient de publier sur les boutiques en ligne Apple App Store et Google Play l'application Switch Online.

L'application Nintendo Switch Online (son nom complet) a été conçue pour apporter des fonctions supplémentaires à la console Nintendo Switch. Celle-ci donne accès à des informations sur les serveurs spécifiques de certains jeux (comme SplatNet 2 de Splatoon 2), à vos amis en ligne présents sur les réseaux sociaux et à une fonction de bavardage pendant vos parties.

Pour l'instant, seul le jeu Splatoon 2 qui sera lancé vendredi 21 juillet (Canada et É.-U.) est compatible et sachez que l'application Nintendo Switch Online demeurera gratuite jusqu'à son lancement en 2018. Quand le service sera pleinement effectif l'an prochain, il en coûtera 19,99 $US pour un abonnement d'un an ou 3,99 $US par mois.

L'application Nintendo Switch Online se veut un moyen pour concurrencer les services de Microsoft et de Sony.

Nintendo a fait le pari que les utilisateurs de Switch possèdent un téléphone intelligent. Pour cette raison, une application interactive iOS ou Android aurait été choisie pour leur convivialité et leur utilisation plus aisée que les consoles elles-mêmes pour ce genre de services.

Les amateurs de Switch auront intérêt à avoir leur téléphone intelligent tout près.