Jouer des jeux PS4 sur PC, c'est maintenant possible

André Boily 07-07-2017 | 16h02

La multiplication des systèmes d'exploitation oblige bien des gens à dépenser deux ou trois appareils - un ordinateur Mac ou Windows d'un côté, une console de jeux PS4 ou Xbox de l'autre.

Pour plusieurs, la console PS4 ne sera plus un passage obligé pour jouer des jeux du géant Sony. Le fabricant japonais avait plus tôt cette année promis une plateforme de portage sur Windows 10 pour ses jeux maison, ce qui est maintenant chose faite.

Une vingtaine de jeux PS4 pourront être joués sur Windows 10 par l'entremise du service PlayStation Now. Il sera possible de jouer à ceux-ci en ligne tant sur une console PS4 que sur un ordinateur PC Windows 10. Donc, plus besoin de manipuler des disques Blu-ray ni même de télécharger le jeu intégralement, la plateforme PlayStation Now s'occupe de charger le nécessaire par votre connexion Internet - à condition qu'elle soit suffisamment stable et rapide.

Depuis hier, 6 juillet, une vingtaine de jeux PS4 sont disponibles sur PlayStation Now, dont voici la liste plus bas. En tout, Sony indique que sa plateforme comprend près de 500 jeux, format PS3 pour la majorité.

Sony exige un abonnement de 99,99 $US pour un an ou 19,99 $ par mois. En promotion, l'éditeur offre une période d'essai de 7 jours gratuite, le premier mois est de 9,99 $ pour les nouveaux abonnés.

Killzone Shadow Fall God of War 3 Remastered Saints Row IV: Re-Elected WWE 2K16 Tropico 5 Ultra Street Fighter IV F1 2015 Darksiders II Deathinitive Edition Evolve MX vs ATV Supercross Encore Resogun Helldivers Broken Age Dead Nation: Apocalypse Edition Grim Fandango Remastered Akiba's Beat Castlestorm Definitive Edition Exist Archive: The Other Side of the Sky Nidhogg Super Mega Baseball

Exigences système minimales pour Windows

Système Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10