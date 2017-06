Keith Robinson est décédé ce mercredi à l'âge de 61 ans - Le «parrain» de l'Intellivision n'est plus

André Péloquin 15-06-2017 | 18h09

Mauvaise nouvelle pour les fans de «retrogaming»: Keith Robinson, le «parrain» de l'Intellivision, est décédé hier à l'âge de 61 ans.



Tout d'abord un des programmeurs derrière la fameuse console lancée en 1979 puis remisée en 1990, Robinson et son collègue Stephen Roney ont ensuite mis la main sur les droits de l'Intellivision et de ses jeux en 1997.



La paire a «ressuscité» la console en offrant en téléchargements gratuits des compilations de jeux assemblées pour détenteurs de PC.



Inspirés par le succès de ces «cadeaux», Roney et Robinson ont ensuite lancé des compilations pour Windows et Macintosh.

Le tandem a également dévoilé un guide expliquant comment programmer des jeux pour la console aux nostalgiques de l'Intelliivision.

D'où la création de nouveaux jeux pour la console adorée.

Sur ce, on se laisse avec des images de Thunder Castle, mon jeu préféré sur l'Intellivision, ma première console à vie.