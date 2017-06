L'entreprise derrière Gardiens de la Triforce dévoile un jeu d'évasion inspiré de Final Fantasy XIV - On pourra bientôt jouer à Final Fantasy «dans la vraie vie»

André Péloquin 12-06-2017 | 15h05

SCRAP, l'entreprise (au nom terrible) qui captive actuellement les joueurs avec Gardiens de la Triforce, revient à la charge avec un autre jeu d'évasion inspiré d'une série culte.



Après The Legend Of Zelda, la boîte propose adapte maintenant l'univers de Final Fantasy XIV pour son nouveau projet: Trials Of Bahamut.



L'intrigue en gros



Les groupes participants à l'aventure disposeront de 60 minutes pour résoudre les énigmes qui empêchent l'éveil du dragon Bahamut et, donc, de la fin du monde. Rien de moi.



Bientôt au Québec?



Les joueurs locaux désirant finalement «vivre» une aventure tirée de l'univers de Final Fantasy devront toutefois s'armer de patience (et de materia), car Trials Of Bahamut est actuellement en tournée qu'aux États-Unis cet été. À suivre, donc.

