Nintendo dévoile un paquet de nouveautés Pokémon

André Péloquin 06-06-2017 | 10h48

Ce matin, Nintendo diffusait Pokémon Direct sur sa page Facebook et YouTube, une vidéo où l'entreprise présentait des nouveautés pour la fameuse série de jeux vidéo à quelques jours à peine de l'E3, «ze» rendez-vous annuel pour les fans de gadgets, techno et jeux vidéo.



Voici les nouveautés annoncées par Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company, et ses collègues...

Pokkén Tournament DX / Nintendo Switch + Wii U / 22 septembre 2017

Le premier jeu Pokémon pour la nouvelle console de Nintendo est un jeu de combat où les entraineurs en herbe pourront s'affronter sur grand écran, en mode console mobile ainsi qu'en ligne.



Justement, à en croire la bande-annonce du projet, Nintendo croit beaaaauuuuucoooouuup dans la mobilité et l'aspect social de la Switch pour mousser Pokkén Tournament DX.



Pokémon UltraSun et Pokémon UltraMoon / Nintendo 3DS / 17 novembre 2017

Comme la finale de la bande-annonce précédente en témoigne, les propriétaires de consoles 3DS auront droit à des versions revampées (ou «Ultra» pour reprendre la novlangue Nintendo) des jeux Pokémon Sun et Pokémon Moon lancés l'année dernière.



On nous assure toutefois qu'il ne s'agit pas d'un «copié-collé» des jeux précédents, car les versions «Ultra» proposent de nouvelles intrigues inspirées de Sun et Moon ainsi que de nouveaux Pokémon à dompter.



À en croire les adeptes des réseaux sociaux, plusieurs sont déçus, car ils espéraient un jeu de rôle Pokémon pour la Switch plutôt que pour la 3DS.

Pokémon Gold et Pokémon Silver / Nintendo 3DS / 22 septembre 2017

Eh oui. Les classiques du GameBoy referont surface cet automne sur la Virtual Console.

Sur ce, revoici la diffusion complète (ça commence à 30:16)...