Sorties jeux vidéo du moment: «Star Trek» en réalité virtuelle, «Tokyo 42», «Tekken 7», «Dirt 4» et «Wipeout Collection» - Sorties jeux vidéo du moment: juin va coûter cher aux joueurs!

Relax News 02-06-2017 | 14h26

La série télévisée «Star Trek» part en excursion en réalité virtuelle dans Star Trek: Bridge Crew, le stylé Tokyo 42 s'infiltre... dans la catégorie des jeux d'infiltration, une franchise de jeu de combat emblématique revient dans Tekken 7 et c'est Noël avant l'heure pour les fous de vitesse grâce au jeu de rallye Dirt 4 et au jeu de course Wipeout Omega Collection qui se profilent à l'horizon.

Star Trek: Bridge Crew

PlayStation 4 + PlayStation VR, PC + HTC Vive ou Oculus Rift | 30 mai

L'univers de Star Trek est célèbre pour son «holodeck», grâce auquel il est possible d'être transporté virtuellement dans l'environnement de son choix.

Cette fois, ce sont les joueurs qui sont téléportés dans une reconstruction en réalité virtuelle d'un vaisseau de Starfleet, d'où ils devront trouver un nouveau foyer pour la race des Vulcains dans un secteur à la fois beau et dangereux, plein d'anomalies non reportées sur leurs cartes.

Tokyo 42

Xbox One, PC | À partir du 31 mai (mi-juillet sur PlayStation 4)

Le titre d'infiltration en vue isométrique et éclairé au néon «Tokyo 42» reprend les influences clés d'un grand ancien, «Syndicate», mais aussi du tout premier «Grand Theft Auto» et, dans une certaine mesure, du hit incendiaire «Hotline Miami». Ses développeurs ont créé là leur premier jeu, mais celui-ci était assez abouti pour convaincre Mode 7, l'éditeur de «Frozen Synapse».

Tekken 7

PlayStation 4, Xbox One, PC | 2 juin

Après six spin-offs majeurs depuis «Tekken 6», parmi lesquels le titre Pokémon «Pokkén Tournament» et le cross-over «Street Fighter X Tekken», la franchise de combat est de retour avec presque 40 personnages, sans oublier la présence en caméo du méchant de «Street Fighter», Akuma.

Dirt 4

PlayStation 4, Xbox One, PC | 9 juin

Codemasters est revenu en pleine forme avec «Dirt Rally», et la série franchit un nouveau pas avec ce quatrième volet et l'introduction d'un moteur procédural de création de circuit. Cet élément, combiné avec les courses haletantes à huit pilotes et les aspects de gestion d'écurie, montrent que «Dirt 4» est tout à fait digne de ses prédécesseurs, même sans la licence officielle de la WRC.

Wipeout Omega Collection

PlayStation 4 | 6 juin

Regroupant le titre PS3 «Wipeout HD» (2008), l'extension «Wipeout HD Fury» (2009) et le jeu Vita «Wipeout 2048» (2012), cette version remastérisée de la franchise de course futuriste propose des graphismes encore plus beaux, de plus hautes résolutions, et des détails encore plus fournis.