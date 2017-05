Sorties jeux vidéo de la semaine: «Injustice 2», «The Surge», «Farpoint», «Get Even» et «Rime»

Les superhéros et super-vilains de l'univers DC Comics s'affrontent dans «Injustice 2», les robots se soulèvent dans «The Surge» et la réalité virtuelle fait un pas de plus avec le jeu de tir SF «Farpoint» : autant de titres dont la sortie est prévue pour la semaine du 16 mai.

Injustice 2

PlayStation 4, Xbox One (versions mobiles : Android, iOS)

16 mai

Les superhéros et super-vilains de DC Comics s'affrontent dans cette suite de «Injustice» (2013), avec un nouveau système d'armures et d'équipements conçu pour offrir au joueur une plus grande facilité de personnalisation et de stratégie. Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Green Arrow, Flash, Bane et le Joker font partie des personnages issus du cinéma et des séries télévisées qui intègrent le jeu.

The Surge

PlayStation 4, Xbox One, PC

16 mai

Créé par le studio responsable de l'excellent jeu d'action-fantasy «Lords of the Fallen», ce titre bascule vers un cadre SF tout en s'attirant une nouvelle fois des comparaisons avec la franchise «Dark Souls» et en se focalisant sur le combat rapproché. Les joueurs sont encouragés à viser des parties spécifiques du corps d'ennemis améliorés par la cybernétique, dans une quête vers la découverte de la vérité se nichant derrière le désastre d'une société de robotique.

Farpoint

PlayStation 4 avec PlayStation VR

16 mai

Jeu de tir et de science-fiction cherchant à rendre incontournable le casque de réalité virtuelle PlayStation VR, et jouable également avec un fusil SF à l'esthétique ultra minimaliste et stylisée. Modes un joueur et deux joueurs coopératifs.

À venir...

Get Even

PlayStation 4, Xbox One, PC

26 mai

«Get Even» est de plus en plus suivi depuis 2014, plus particulièrement depuis une vidéo du youtubeur PewDiePie. Le personnage principal, Cole Black, est piégé dans un asile et dans ses propres souvenirs, à la recherche d'une fille captive.

Rime

PlayStation 4, Xbox One, PC

26 mai

Voyagez sur une île pleine d'énigmes et de tours immenses, et découvrez comment les animaux et les objets réagissent à la voix d'un jeune garçon. Comparé à des titres emblématiques comme «Zelda» et «Ico», «Rime» a immédiatement attiré l'attention depuis l'annonce de son lancement, en 2013.