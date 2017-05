Il est temps de briser votre petit cochon! - Les dates de sortie de «NBA 2K18», de «Quake Champions» et de «Secret World Legends» dévoilées

Relax News 14-05-2017 | 08h00

Plusieurs dates de sortie de jeux vidéo sont désormais connues: «Quake Champions» vise le créneau du 12-21 mai pour sa bêta publique; «Tokyo 42», jeu d'infiltration stylé, sortira le 31 mai; «Secret World Legends» se prépare à un retour le 26 juin; «NBA 2K18» va «dunker» à partir du 19 septembre; et «The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III» avance pour le 28 septembre.

«Tokyo 42»

Le jeu d'infiltration en vue isométrique «Tokyo 42» est peut-être le premier titre lancé par ses développeurs, mais le jeu, qui s'inspire du classique «Syndicate» et du succès incendiaire «Hotline Miami», est avant tout édité par Mode 7, le studio et éditeur respecté de «Frozen Synapse» (qui cite le premier «Grand Theft Auto» comme une référence stylistique majeure).

Sortie le 31 mai sur PC et Xbox One, et en mi-juillet sur PlayStation 4.

«Secret World Legends»

Quant à «Secret World Legends», il s'agit d'une nouvelle version gratuite (avec microtransactions optionnelles payantes) d'un jeu massivement multijoueur de 2012 inspiré par les mythes et légendes du monde entier: Lovecraft, les Illuminati, les Triades, ils sont tous là.

Lancement sur PC le 26 juin, et envisage une deuxième saison remplie de contenus narratifs additionnels.

«NBA 2K18»

La franchise de basket «NBA 2K» a redéfini son propre genre lorsqu'en 2010 «NBA 2K11» proposa un mode Michael Jordan, en plus d'inviter la vedette sur la jaquette.

Cette fois, la vedette du jeu n'est autre que Shaquille O'Neal.

«NBA 2K18» débarquera pendant la semaine du 19 septembre sur PlayStation 3 et 4, Xbox One, Windows PC, Nintendo Switch et 360.

«The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III»

Les chanceux capables de profiter des jeux japonais en version originale, ou ceux qui veulent simplement être informés de la date de sortie du jeu de rôle rétro «The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III», seront satisfaits d'apprendre que son lancement approche.

Étant donné qu'il faut en général attendre deux ans pour que sorte chaque nouveau volet de «Trail of Cold Steels» dans le reste du monde, une adaptation dans toutes les langues du dernier épisode pour 2019 semble probable.

Après tout, «Trails in the Sky the 3rd» (2007) vient seulement d'être adapté pour le marché international, et sur PC uniquement; les choses semblent donc avancer cette fois beaucoup plus vite.

Lancement au pays du soleil levant est fixée au 28 septembre sur PlayStation 4.

«Quake Champions»

Enfin, une version modernisée d'un titre fondateur, «Quake Champions», va se présenter sous peu.

Ce titre PC est attendu en version finale dans le courant de l'année et proposera, selon la tradition, des scènes de tir frénétique dans un univers de science-fiction sauvage.

Présenté en version bêta entre le 12 et le 21 mai.