Le studio à l'origine de «Doom», de «Dishonored» et de «Skyrim» annoncera deux jeux lors de l'E3 2017 E3 2017: «Super Mario Odyssey» sera le jeu star de Nintendo

Relax News 14-05-2017 | 02h35

Une présentation programmée à la veille du salon Electronic Entertainment Expo 2017 sera l'occasion pour Bethesda, le studio à l'origine de «Doom», de «Dishonored», de «Fallout» et de «Skyrim», de présenter deux nouveaux jeux. Sa conférence se tiendra le 11 juin 2017.



Une illustration montrant six franchises en cours et deux titres mystères du studio affilié à Bethesda, ZeniMax Media, a été publiée par le responsable des relations publiques de Bethesda, Pete Hines.

Le jeu de rôle post-apocalyptique «Fallout», les jeux de tir en vue subjective survitaminés «Quake» et «Doom», la franchise d'aventure «The Elder Scrolls» (à laquelle appartiennent "Skyrim," "The Elder Scrolls Online" et "The Elder Scrolls Legends"), la franchise d'action steampunk très versatile «Dishonored» et le petit nouveau «Prey», sorti début mai sont tous présents.

L'image rappelle le plan d'un parc d'attractions, «Bethesdaland», dont deux zones demeurent en construction.

Bethesda avait précédemment indiqué que trois projets majeurs étaient en cours, l'un d'entre eux étant un jeu «Elder Scrolls».

L'une des révélations E3 pourrait donc concerner un jeu qui ne serait pas à proprement parler conçu par Bethesda.

Le studio, surtout connu pour ses franchises «Fallout» et «Elder Scrolls», laisse s'écouler 3 à 4 ans entre les sorties majeures. «Fallout 4» est paru en 2016. L'E3 2017 serait donc l'occasion idéale de proposer aux fans une toute nouvelle aventure.

Deux autres possibilités se dessinent, relatives à la temporalité des studios ZeniMax.

Une suite du jeu de survie horrifique «The Evil Within» (2014), de Shinji Mikami («Resident Evil»), devrait voir le jour grâce à l'accueil très positif réservé au premier jeu.

Fililale de ZeniMax, le studio Tango Gameworks de Mikami a été créé en 2012. Il s'est écoulé 3 ans depuis la sortie du jeu «The Evil Within». Il ne serait pas étonnant de voir un autre jeu proposé en 2017.

De même, MachineGames a été créé en 2009 et a ressuscité avec succès la franchise bien aimée des adeptes «Wolfenstein: The New Order» en 2014. Une extension «Wolfenstein: The Old Blood» avait suivi en 2015.