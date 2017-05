Le bar à jeux vidéo tire sa révérence après un imposant dégât d'eau - Le Nexus SmartBar n'est plus

André Péloquin 08-05-2017 | 12h02

Mauvaise nouvelle pour les joueurs de la grande région montréalaise: la page Facebook du Nexus SmartBar annonce la fermeture de l'établissement qui a été grandement touché par un dégât d'eau dans la nuit de dimanche à lundi dernier.



L'écoulement a été tel qu'il a endommagé le local, mais aussi tout l'équipement du Nexus SmartBar. L'hiver ayant été particulièrement rude pour l'établissement - et les délais étant longuets côté assurances pour ce genre d'incidents -, l'équipage annonce aujourd'hui qu'il jette l'éponge.



Mince consolation, des restaurateurs reprendront les locaux du Nexus, limitant les pertes pour les compères derrière le projet.



De plus, le trio de propriétaires termine tout de même la note avec un bon gag: «Si vous vous demandez s'il reste de l'équipement, les seules choses qui n'ont pas été touchées sont deux télés avec deux ans d'usure et les consoles qui se trouvaient du côté de la Zone rétro, qui ont eux-mêmes été offerts à nos employés fidèles en guise de remerciement (sauf la Mini-NES, ça on la garde pour nous!).»



Merci au Nexus!

Voici la fameuse publication...