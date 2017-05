Après la préhistoire, les joueurs pourraient se retrouver... au Far West! - Far Cry 5 : les plus récentes rumeurs

André Péloquin 08-05-2017 | 09h57

Fans de la série Far Cry, préparez vos éperons et votre tabac à chiquer, car le prochain jeu de la série pourrait vous téléporter dans un western à en croire les plus récentes rumeurs.



Un fil de discussion sur le forum NeoGAF et des sites spécialisés à la WCCFTech rapportent qu'un producteur lié à la campagne publicitaire de Far Cry Primal, l'épisode précédent piloté par Ubisoft Montréal, aurait tourné des scènes à saveur western dans le Montana pour un jeu à venir en septembre.



Le matériel tourné par Jeff Guillot et son équipe pourrait servir pour une bande-annonce, selon WCCFTech.



Bien que les indices pointent vers une suite de Red Dead Redemption, un journaliste de Kotaku aurait glissé dans un fil de discussion sur NeoGAF qu'il s'agirait, en fait, de matériel promotionnel pour Far Cry 5.



Alessio Palumbo, de WCCFTech, rappelle ensuite qu'Ubisoft a déjà lancé un sondage en 2015 pour inviter les joueurs à se prononcer sur l'environnement du prochain Far Cry. Parmi les options, on retrouvait... un western spaghetti en Amérique se déroulant au 19e siècle.



Encore une fois, on vous rappelle qu'il s'agit ici que de rumeurs. On devrait avoir plus de nouvelles lors de la conférence d'Ubisoft lors de l'E3 2017.



À suivre, cowgirls et cowboys!