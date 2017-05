Vous passez une journée ordinaire? Consolez-vous! Ça pourrait être pire et en voici la preuve. - [VIDÉO] Un joueur se fait humilier solide à Mario Kart 8

André Péloquin 03-05-2017 | 12h28

Vous trouvez que la saga Dark Souls est dur pour l'égo des joueurs? Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Mario Kart!



Depuis le lancement de la version «deluxe» de Mario Kart 8 sur Nintendo Switch, les fans de «gaming» ont droit à une nouvelle flopée de vidéos Twitch et YouTube où l'on peut voir des pilotes du dimanche se faire court-circuiter par des adversaires teigneux et, surtout, des atouts impardonnables allant de l'éclair rapetissant à l'infâme coquille bleue.



Dernier en lisse parmi ces cuisantes rossées? Le joueur PREYNGSHARK qui téléversait récemment une course sur Twitch où on le voit perdre sa première place de façon aussi hilarante qu'humiliante. Pire encore, la séquence se retrouve aujourd'hui sur Kotaku... et maintenant sur Pèse sur start.



Il faut dire qu'en quelques secondes, le bonhomme a droit à un éclair, trois coquilles à tête chercheuse, deux taches d'encre au visage et trois accrochages!

Il ne manquait qu'un regard glacial de Luigi pour clore le tout...