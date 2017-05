Ceci n'est pas une blague! - Glissez-vous dans la peau de Marine Le Pen grâce à ce jeu vidéo inspiré de Pokémon

André Péloquin 01-05-2017 | 16h38

Incroyable, mais vrai: à quelques jours du second tour de la présidentielle française, Marine Le Pen a droit au traitement jeu vidéo.



Libération rapporte aujourd'hui que des utilisateurs de la Taverne des Patriotes, un salon de discussion en ligne pro Front National, ont développé un jeu vidéo inspiré de la campagne actuelle, mais aussi de Pokémon.



Dans ce jeu de rôle, le joueur incarne Marine Le Pen dans sa quête la menant à la présidence de la France. Pour se faire, elle doit affronter les 10 autres candidats.

Libération rapporte que «à l'instar d'un Pikachu, la candidate frontiste dispose d'attaques "patriotisme", "vérité glaçante" ou "discours de feu" pour contrer le "boomerang sourcil" de François Fillon, "l'héritage communiste" de Philippe Poutou ou encore la technique spéciale "immigration massive", partagée par Benoît Hamon et Emmanuel Macron.»



On vous rappelle, encore une fois, que ceci n'est pas une blague.

La preuve: un adepte de YouTube a capté une partie du fameux jeu...



On peut télécharger le jeu sur ce site.



Il n'est toutefois disponible qu'en version Windows (et comme Pèse sur start s'est équipé en matériel Apple, on va devoir passer notre tour... dommage, en effet!).