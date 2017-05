Vous trouvez que la Switch coûte trop cher? Voici une alternative. - Nintendo dévoile une nouvelle console portable

André Péloquin 28-04-2017 | 10h17

Hier soir, probablement en revenant d'un 5 à 7, Nintendo a tout bonnement annoncé la parution d'une nouvelle console portable par voie de communiqué.

Comme ça! Tout bonnement. Sans événement monstre, ni tambours et trompettes.

Voici donc la New Nintendo 2DS XL qui arrivera en magasins le 28 juillet. Prix de vente suggéré par Nintendo: 199,99$.

Cette console portable vient se glisser entre la Nintendo 2DS (disponible depuis 2013) et la New Nintendo 3DS XL (en magasins en Amérique du Nord depuis 2015).

En gros, il s'agit d'une New 3DS XL insérée dans un boîtier plus mince et plus léger. Les écrans 3D ont toutefois été retirés. D'où le nom New 2DS XL («2D» pour deux dimensions, t'sais).

Bref, vous voulez une console Nintendo portable sans toutefois payer «le gros prix» pour une Switch? Vous avez maintenant une alternative.

Côté jeux, la New Nintendo 2DS XL compte déjà sur la ludothèque de la 3DS (plus de 1000 jeux, donc), d'autres projets à venir ainsi que deux parutions lors du lancement: Hey! PIKMIN (un déviré de la série Pikmin) et Miitopia (un jeu social qui semble avoir des atomes crochus avec The Sims, notamment).