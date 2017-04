Il interprète à merveille le thème de Super Mario Bros. au piano

06-04-2017 | 10h40

Le musicien brésilien Fabricio André Bernard Di Paolo, alias Vinheteiro, a un incroyable talent pour reproduire au piano des thèmes de films et de jeux vidéo. Ses capsules vidéo publiées sur son compte YouTube compte plus de 73 millions de visionnements.

Diplômé en médecine vétérinaire, il n'a jamais pratiqué sa profession puisqu'il s'est plutôt tourné vers sa passion qui est la musique. Ce virtuose du piano possède un vaste répertoire de compositions musicales.

En voici une portant sur un thème de jeu vidéo très connu du public... Super Mario Bros.

Voici deux autres vidéos où il démontre tout son talent. La première portant sur Super Mario World sortie sur le Super Nintendo en 1991 et la seconde The Legend of Zelda parue sur le Nintendo en 1986.

Les amateurs de ces jeux classiques se remémoreront assurément des beaux souvenirs!