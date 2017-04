LEGO et Star Wars ajoutés au catalogue PlayStation Now

05-04-2017 | 15h21

En marge de la sortie du film Rogue One en Blu-ray/DVD, Sony en profite pour mettre à jour son catalogue du Playstation Now avec plusieurs titres de la production Lucasfilm. Coïncidence ou pas, les fans seront gâtés!

Le Playstation Now est un service de cloud qui permet aux joueurs d'essayer des jeux classiques issus de la génération précédente.

Voici les cinq jeux qui viennent enrichir le catalogue, ils sont disponibles en location et en lecture en continue.

Star Wars: Le Pouvoir de la Force

Star Wars: Le Pouvoir de la Force II

LEGO Star Wars: La Saga Complète

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

LEGO Indiana Jones 2: L'aventure continue

Sony a révélé une bande-annonce question de mettre l'eau à la bouche des amateurs.

La fin du Playstation Now sur certaines plateformes

Sony a annoncé plus tôt dans l'année que le service prendra fin sur certaines de ses plateformes. Le 15 août prochain, la PS3, la PS Vita, la Playstation TV et les téléviseurs Bravia sortis depuis 2013, les lecteurs Blu-ray de Sony et l'ensemble des téléviseurs Samsung ne pourront plus bénéficier du Playstation Now.