Cars 3: Driven to Win daté!

Stéphanie Godbout 05-04-2017 | 10h33

Bonne nouvelle pour les amateurs de Flash McQueen!

Warner Bros. Interactive, en collaboration avec Disney Consumer Products and Interactive Media, vient d'annoncer que le jeu Cars 3: Driven to Win sera disponible sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Swith et la Wii U le 13 juin prochain.

Développé par le studio Avalanche Software, Cars 3: Driven to Win débute juste après la grande course finale du film, en salle le 16 juin prochain. Le jeu permettra aux joueurs de prolonger l'expérience cinématographique en les plongeant dans des compétitions à grande vitesse. Accompagnés par leurs personnages préférés de la saga Cars et les pilotes de la nouvelle génération, les joueurs pourront choisir parmi une vingtaine de bolides personnalisables et plus de 20 circuits.