Xbox, la console la plus «cool» selon les ados

Stéphanie Godbout 05-04-2017 | 09h10

Si vous étiez un adolescent, quelle console devriez-vous posséder pour être le plus «cool»?

Selon une étude réalisée par Google auprès de 1 100 répondants âgés entre 13 et 17 ans, la Xbox serait la console la plus branchée. Le système de jeu de Microsoft, qui occupe la 4e position au classement des marques les plus « cool » au monde, détrône ainsi la PlayStation, en 7e position.

La Xbox serait donc la console la plus «cool »?

Tout est une question d'âge. Selon les répondants de la génération Y âgés de 18 à 25 ans, la PlayStation serait plus «cool » que la Xbox.

Une chose que les deux générations ont en commun? YouTube qui occupe la première position du palmarès. La génération Y et X sont également sur la même longueur d'onde pour Netflix et Google, respectivement deuxième et troisième au classement.