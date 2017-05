PETA s'en prend à 1-2 Switch

Stéphanie Godbout 03-04-2017 | 14h45

L'association à but non lucratif People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui milite pour le droit des animaux depuis 1980, est loin d'avoir apprécié tous les minijeux proposés par 1-2 Switch, un titre offert sur la nouvelle console de Nintendo.

En effet, « Lait » propose aux joueurs de traire une vache et de remplir plus de tasses de lait que son adversaire pour remporter la partie. Un jeu qui, selon PETA, ne reflète pas le côté inhumain de la traite des vaches.

Dans une lettre ouverte à Nintendo, la présidente de PETA, Ingrid Newkirk, dénonce le manque de réalisme du jeu en omettant le côté cruel de l'exploitation laitière dont l'insémination forcée et violente des vaches. L'association suggère donc à Nintendo d'inclure une vidéo montrant les conditions de traite réelles ou encore, de remplacer le jeu en question par une activité ne faisant souffrir aucun animal, comme la fabrication de lait d'amande.

Ce n'est pas la première fois que l'organisme s'en prend à des oeuvres vidéoludiques. PETA a déjà pointé du doigt le jeu Cooking Mama parce qu'il n'offrait aucune recette végétarienne et Super Mario 3D Land parce que le célèbre plombier portait une queue de tanuki.