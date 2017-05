Bloodstained : adieu Wii U, bonjour Switch

Stéphanie Godbout 22-03-2017 | 12h30

Bien qu'attendu, c'est désormais officiel : le jeu Bloodstained: Ritual of the Night ne sortira pas sur la Wii U, tel qu'initialement prévu.

En effet, après une campagne fructueuse de plus de 5,5 millions sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, Bloodstained : Ritual of the Night délaisse la Wii U au profit de la Nintendo Switch qui, comme l'explique la page Kickstarter du jeu, a le vent dans les voiles et l'entier soutien de Nintendo.

Les contributeurs qui ont précommandé la version Wii U du jeu peuvent dès à présent se faire rembourser, s'ils remplissent les conditions détaillées sur la page Kickstarter, ou choisir n'importe quelle autre plateforme parmi PC, PS4, Xbox One et PS Vita.

Rappelons que la sortie de Bloodstained: Ritual of the Night est prévue pour 2018.