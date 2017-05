La Nintendo Switch établit de nouveaux records

Stéphanie Godbout 07-03-2017 | 09h59

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Nintendo...

Si la Wii U a été un véritable échec, il semble en être tout autrement pour la Nintendo Switch.

Lancée mondialement le 3 mars dernier, la nouvelle console de Nintendo établit déjà de nouveaux records de vente. D'abord, la firme nipponne a annoncé que la Nintendo Switch était la console s'étant le mieux vendue dans les deux premiers jours de vente aux États-Unis de toute l'histoire de Nintendo.

Mais encore. En excluant Wii Sports (qui était inclus avec la console), The Legend of Zelda: Breath of the Wild est le plus gros succès d'un jeu de lancement pour Nintendo, devançant les ventes de Super Mario 64.

Bref, un départ en lion pour Nintendo...