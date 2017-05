Outlast II débarque en avril

Stéphanie Godbout 06-03-2017 | 10h18

Après avoir été reportée, la date de sortie de Outlast II vient enfin d'être dévoilée.

Ainsi, la suite spirituelle du jeu d'horreur du studio Red Barrels sera disponible en version physique et dématérialisée le 25 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC.

Pour rappel, Outlast II, qui promet d'être plus long que son prédécesseur, glissera les joueurs dans la peau du caméraman Blake Langermann travaillant en tandem avec sa femme, Lynn. Leur enquête les mènera dans le désert de l'Arizona, où un culte religieux étrange semble au coeur des événements.