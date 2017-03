La Nintendo Switch est lancée à Montréal

03-03-2017 | 13h27

La nouvelle console de jeu vidéo Nintendo Switch a été lancée, vendredi. À Montréal, plusieurs curieux en ont fait l'essai lors d'un événement spécial organisé en plein air, sur le parvis de l'église Saint-James.

Nintendo Switch permet aux amateurs de jeux vidéo une plus grande mobilité, puisqu'elle se transforme à la fois en console de salon et en console portable.

Détaillée au prix de 399,99 $, la septième console de l'histoire de Nintendo est offerte en deux couleurs et assortie de manettes Joy-Con, d'un support Joy-Con, d'un câble HDMI et d'un adaptateur secteur.

Les jeux vidéo The Legend of Zelda: Breath of the Wild et 1-2-Switch, les premiers d'une série de nouveautés à voir le jour en 2017, ont également été lancés vendredi.

Mario Kart 8 Deluxe et ARMS devraient être disponibles au printemps tandis que Splatoon 2 sortira à l'été. Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 suivront plus tard au cours de l'année.