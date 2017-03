Les héroïnes de jeux vidéo qui ont laissé leur marque

Stéphanie Godbout 03-03-2017 | 11h24

Le 8 mars est la Journée internationale de la femme. Cette journée, célébrée tous les ans dans le monde entier, est l'occasion de souligner les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes. Si les protagonistes de jeux vidéo sont majoritairement des hommes, il y a aussi des femmes fortes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour sauver l'humanité ou découvrir une relique perdue.

Tour d'horizon des héroïnes de jeux vidéo qui ont laissé leur marque.

Cortana (Halo)

Que serait le Master Chief sans Cortana, une intelligence artificielle qui l'accompagne partout grâce à un implant neural? Créée en 2552 à partir d'un cerveau cloné, celle qui se qualifie elle-même de femme, se présente sous forme d'hologramme bleu. Personnage majeur de la franchise Halo, elle est intelligente, créative et peut même ressentir des émotions. Elle prête son nom à l'assistant personnel virtuel de Microsoft.





Lara Croft (Tomb Raider)

Depuis sa première apparition en 1996 dans Tomb Raider, Lara Croft a réussi à se tailler une place de choix dans le cœur des joueurs et des non joueurs. Sans aucun doute l'héroïne de jeu la plus connue, elle est vedette de nombreux épisodes de jeux, tête d'affiche de deux longs métrages et d'un troisième en préparation, en plus de figurer sur de nombreux produits dérivés. Depuis 2006, cette aventurière aux corps sculptural possède son étoile sur le Walk of Game.

Faith Connors (Mirror's Edge)

Messagère rebelle, casse-cou et stylée, Faith Connors est l'héroïne de la franchise Mirror's Edge. Possédant une maîtrise des arts martiaux et des qualités athlétiques hors normes, elle lutte contre un régime ultra-répressif. Brisant le stéréotype de la femme aux formes pulpeuses présentée en petite tenue, Faith Connors est inspirante, authentique et déterminée. Elle figure au classement des personnages vidéoludiques les plus durs à cuire.

Commandante Shepard (Mass Effect)

Personnage emblématique, le commandant (ou commandante) Shepard est le protagoniste humain de la série Mass Effect. Alors que les joueurs doivent déterminer les caractéristiques physiques du personnage au début du jeu, ils peuvent également choisir d'incarner John, ou son pendant féminin Jane, une option privilégiée par 18 % des joueurs. Qu'il soit un homme ou une femme, le commandant Shepard, agent d'élite de l'Alliance interstellaire fait tout en son pouvoir pour défendre la paix galactique.

Samus Aran (Metroid)

Apparue pour la première fois en 1986, Samus Aran est une pionnière. Première héroïne de jeu vidéo, cette ex-soldate devenue chasseuse de primes intergalactique prit plus d'un joueur par surprise en leur dévoilant uniquement à la fin de la partie qu'ils incarnaient une femme. Camouflée dans sa mythique armure pouvant se transformer en boule, Samus Aran ne recule devant rien pour affronter les méchants mutants qui peuplent l'univers.

Joanna Dark (Perfect Dark)

Tireuse d'élite et pilote hors pair, l'héroïne rouquine de la série Perfect Dark Joanna Dark n'a rien à envier à la gente masculine. Connue sous le nom de code Perfect Dark, en référence à ses résultats exceptionnels lors des tests d'entraînement, elle est le meilleur agent secret de l'Institut Carrington, l'organisation qui l'emploie. Son nom est inspiré de celui de Jeanne d'Arc, c'est tout dire.

Clementine (The Walking Dead)

Parmi les plus jeunes héroïnes de l'univers vidéoludique, Clémentine est un personnage qui inspire par son courage et sa persévérance. Du haut de ses 8 ans, elle réussit à survivre à la horde de zombies en se réfugiant dans une cabane dans les arbres. Si elle est un personnage non jouable dans la première saison, elle devient le personnage que les joueurs incarnent dans les saisons subséquentes, faisant d'elle la principale protagoniste de la série The Walking Dead.