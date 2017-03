Une étude dévoile comment devenir bon aux jeux vidéo...

02-03-2017 | 15h43

Une étude menée par un professeur du département de sciences informatiques de l'université Brown à Providence, aux États-Unis, a cherché à déterminer les pratiques qui permettaient à des joueurs de s'améliorer quand ils s'adonnent à des jeux vidéo.

Pour la première section de l'étude, les données de millions de parties en ligne du jeu Halo: Reach ont été étudiées.

Selon le professeur Jeff Huang, «ce n'est pas en jouant le plus de parties par semaine qu'on s'améliore le plus efficacement». En effet, dans le cas des joueurs de Halo, ceux qui jouaient de 4 à 8 parties par semaine s'amélioraient davantage à chacune des parties que ceux qui jouaient entre 8 et 16 parties.

«Cette approche a été reconnue dans d'autres domaines, comme les études», a ajouté le chercheur. Une séance de bourrage de crâne est considérée comme moins efficace que plusieurs courtes séances d'études au cours de la session.»

La deuxième partie de l'étude se concentrait sur ce qui différencie les joueurs amateurs des bons joueurs du jeu de stratégie StarCraft II. La clé du succès? L'emploi des raccourcis clavier.

En effet, les joueurs élites utilisent les «hotkeys» abondamment afin d'entrer plus de 200 actions par minutes.

Mais pour arriver à ce nombre impressionnant, les joueurs doivent se réchauffer. Au cours des premières minutes de jeu, les pros abusent des raccourcis clavier au point d'envoyer des commandes bidon à leurs troupes. Ils préparent ainsi leur vitesse d'exécution afin d'exceller lorsqu'il y aura plus d'unités sur le champ de bataille.

En somme, l'étude soutient que pour exceller dans les jeux vidéo, il faut «s'entraîner régulièrement et rester réchauffé».