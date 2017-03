Nintendo Switch: la nouvelle ère du jeu vidéo?

02-03-2017 | 13h53

Nintendo prépare la sortie de sa septième console de jeu: la Nintendo Switch. Si l'on inclut les six consoles portatives de la marque, de la Game Boy à la 3DS (sans compter l'obscure Pokémon Mini), la console hybride de 2017 sera même la 13ème. Mauvais présage ou signe que le fabricant va une fois de plus défier les normes?

La compagnie est célèbre pour ses contributions importantes à l'univers du jeu vidéo et pour des jeux qui ont rapidement gagné une stature emblématique.

Super Mario, Pokémon, Donkey Kong et Zelda comptent parmi ses franchises les plus connues, tandis que Brain Age et Wii Sports ont permis de booster les ventes des consoles peu conventionnelles que sont la DS et la Wii.

Après le succès de la Wii et de la console qui lui a succédé, la Wii U, Nintendo recherche un nouvel élan avec la Nintendo Switch.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'entrer en compétition avec PlayStation ou Xbox: les appareils mobiles se multiplient et deviennent de plus en plus performants.

Avec la Switch, Nintendo s'appuie donc sur son expertise en consoles uniques, sur son catalogue riche en franchises et sur son amour des innovations déroutantes.

En tant que console hybride, la Switch est aussi bien une console mobile qu'un appareil de salon relié à la télévision.

Deux petites manettes très légères se connectent aux côtés de l'écran portable de la Switch, mais on peut les débrancher ou n'en utiliser qu'une seule.

Ces «joycons», comme les appelle Nintendo, contiennent une technologie vibratoire d'un nouveau genre. Elle permettra au joueur d'avoir la sensation de tenir un verre plein de glaçons ou... de traire des vaches, en reproduisant des sensations de dureté/mollesse, de rugosité ou encore de roulement.

L'une des deux manettes peut également imiter la technologie «pointer» de la Nintendo Wii.

La Wii U n'avait pas bénéficié de l'aura de jeux essentiels au moment de sa sortie.

La Switch ne souffrira pas du même problème grâce au très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le jeu 1-2 Switch exploitera par ailleurs les vibrations des joycons et pourrait bien, tout comme les mini-jeux Snipperclips, séduire les joueurs novices comme avait réussi à le faire Wii Sports.

D'autres sorties exclusives accompagneront le lancement de la console, notamment Super Bomberman R et le jeu de science-fiction Fast RMX. De leur côté, I Am Setsuna, Just Dance 2017, Voez et World of Goo existent déjà sur d'autres plateformes.

Mario Kart 8 et Lego City Undercover seront disponibles en avril, Arms au printemps, Splatoon à la rentrée et Super Mario Odyssey à la fin 2017. Xenoblade Chronicles 2, Minecraft, Sonic Mania, Skyrim et un nouveau FIFA sont également prévus pour cette année.

La Switch sera disponible vendredi.