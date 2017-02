Échec pour le jeu Apocalypse Now ?

Stéphanie Godbout 15-02-2017 | 11h52

Le mois dernier, Francis Ford Coppola et des joueurs renommés de l'industrie lançaient une campagne de financement sur la plateforme Kickstarter dans le but de faire une adaptation vidéoludique d'Apocalypse Now, film culte sorti en 1979.

Se présentant comme un jeu FPS unique alliant horreur et survie, Apocalyspe Now: The Game, qui suivait la descente aux enfers du capitaine Benjamin Willard, s'est plutôt transformé en cauchemar...

En effet, la campagne de financement vient de s'interrompre 9 jours avant la fin. Sur les 900 000 $ demandés, seulement 173 000 $ ont été recueillis.

Ne reculant devant rien pour mener leur projet à terme, l'équipe de développement vient de lancer une nouvelle campagne de financement sur le site officiel du jeu . Cette fois, elle espère récolter 5,9 millions de dollars...

Le jeu devrait être disponible en 2020... si la nouvelle campagne de financement est une réussite.