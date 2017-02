Contenu supplémentaire payant pour Zelda: Breath of the Wild

Stéphanie Godbout 14-02-2017 | 11h39

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sortira le 3 mars prochain sur la Wii U et la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch.

Pour profiter à 100 % de ce nouvel opus de la série The Legend of Zelda, les joueurs devront débourser 19,99 $ USD supplémentaire.

En effet, Nintendo vient d'annoncer que les joueurs pourront se procurer une «Expansion Pass» et ainsi bénéficier de contenu supplémentaire. Disponible dès la sortie du jeu, la «Expansion Pass» proposera l'accès immédiat à trois coffres aux trésors accessibles dans le jeu (lesquels incluent un chandail pour Link à l'effigie de la Switch et des articles utiles pour l'aventure) ainsi que deux DLC disponibles ultérieurement.

Le premier ensemble, offert cet été, ajoutera un mode de jeu plus difficile, une nouvelle fonctionnalité pour la carte en jeu ainsi qu'un défi dans la Cave of Trials. Le deuxième ensemble, dont la sortie est prévue à la fin de l'année 2017, proposera un nouveau donjon, des défis supplémentaires et une nouvelle aventure originale.

Proposés sur la Wii U et la Nintendo Switch, ces deux ensembles ne pourront être achetés séparément.

«Le monde de Hyrule vous attend, et nous espérons que la quête principale et le contenu supplémentaire vous offriront un endroit pour jouer, explorer et vous amuser longtemp », conclut Eiji Aonuma, producteur de la franchise.