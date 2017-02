Une montre pour les amateurs de jeux vidéo signée Atari

10-02-2017 | 10h36

Un nouveau projet attire l'attention sur Kickstarter: la Gameband, une montre connectée destinée aux amateurs de jeux vidéo. Parmi les trois modèles offerts au lancement, on note l'édition spéciale Atari.

Les amateurs de jeux rétro pourront replonger dans les grands classiques des années 70 et 80 tels que Pong, Asteroids, Breakout, Centipede ou encore Crystal Castles. De plus, le remarquable jeu indépendant Terraria sera aussi installé d'emblée.

La montre comptera sur un écran de 1,6 pouces et 4 Go de stockage. Elle sera équipée d'Alexa, le fameux assistant personnel développé par Amazon. L'appareil pourra en outre communiquer avec votre téléphone et permettra par exemple de retrouver ses contacts ou son calendrier directement depuis le poignet.

Pour la partie technique, elle intègre accéléromètre, gyroscope, WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.2, batterie de 400 mAh et emplacement pour cartes micro SD.

Le prix de démarrage est fixé à 149 dollars US pour les premiers investisseurs («Early Birds») et les montres pourraient être livrées dès septembre.