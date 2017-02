Il joue à Portal en réalité augmentée

Le jeu de réflexion Portal semble particulièrement propice à être adapté en réalité augmentée. C'est du moins l'impression qui se dégage d'une vidéo partagée sur YouTube.

Pour son propre plaisir, le programmeur Kenny W. a entrepris d'adapter certaines mécaniques du célèbre jeu de Valve pour les HoloLens de Microsoft. Il a ensuite diffusé en ligne des images représentant le fruit de son travail.

Le résultat est assurément prometteur. Dans la vidéo de démonstration, on peut voir le joueur créer des paires de portails dans différents lieux tout ce qu'il y a de plus banals, un salon, un couloir, un stationnement et même une cage d'escalier, avant d'y lancer un cube de stockage. L'objet entre dans un portail avant de sortir de l'autre exactement de la même façon que dans le jeu vidéo.

L'excellence de son travail a d'ailleurs été soulignée sur Twitter par le compte officiel dédié aux programmeurs de logiciels pour Windows @windowsdev: «Ceci est définitivement l'un des plus cool projets Hololens que j'ai vu. Bon travail @KennyWDev!».

This is definitely one of the coolest #HoloLens projects we've ever seen. Nice work @KennyWDev! https://t.co/ijP59UwNRZ