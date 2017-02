Punch-a-Nazi: un jeu pour mettre K.O. Richard Spencer

Pour ceux qui ont toujours voulu donner un coup de poing au visage d'un fasciste, le jeu Punch-a-Nazi a été lancé sur le web.

Ce pastiche du classique Punch-Out!! permet de frapper deux figures emblématiques du mouvement d'extrême droite «alt-right», Richard Spencer et Milo Yiannopoulos, avant de se mesurer à Hitler.

Le jeu s'inspire d'un incident survenu lors de l'investiture de Donald Trump. Un manifestant avait alors attaqué Richard Spencer pendant qu'il accordait une entrevue. Les images de la scène ont donné lieu à une série de vidéos virales.

Want to punch a Nazi in the face? Play our new game! https://t.co/ngjrXeWuj6 pic.twitter.com/3dnL7UxE8o