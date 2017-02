Les couples mythiques de jeux vidéo

Stéphanie Godbout 03-02-2017 | 09h32

La fête de la Saint-Valentin approche à grands pas. Que ce soit chez le fleuriste du coin, le bijoutier ou le chocolatier, il y a de l'amour dans l'air... même chez nos personnages vidéoludiques préférés.

En effet, entre deux missions pour sauver le monde, les héros de jeux ont aussi été atteints par la flèche de Cupidon. Tour d'horizon des couples mythiques de jeux vidéo.

Mario et princesse Peach (série Super Mario Bros.)

Mario et Peach forment le couple chéri de l'univers vidéoludique. Après s'être fait kidnapper par le méchant Bowser, la princesse en détresse attend de se faire sauver par Mario, son prince charmant. Pauvre Mario... dès qu'il réussit à délivrer Peach des griffes de l'affreux personnage mi-dragon, mi-tortue, elle se fait de nouveau capturer... Pourront-ils un jour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants?

Ico et Yorda (ICO)

Ico, un jeu garçon né avec des cornes, est enfermé dans une forteresse abandonnée par les villageois qui sont convaincus d'une malédiction. Il fait alors la rencontre de Yorda, une entité féminine à la nature indéterminée. Ensemble, ils tenteront de s'enfuir du château dans lequel ils sont faits prisonniers. Ils ne parlent pas la même langue mais leurs gestes et les quelques onomatopées échangées disent tout. Preuve que l'amour est un langage universel...

Nathan Drake et Elena Fisher (série Uncharted)

Nathan Drake est un chasseur de trésor et Elena Fisher, une journaliste. Si au départ leur relation s'annonce compliquée, les deux personnages principaux tisseront, au fil des épisodes, des liens plus serrés qui mèneront à une bague au doigt d'Elena, à l'agrandissement de la famille et à quelques séparations pour mieux se retrouver. Si les deux amoureux se sont rencontrés dans le premier opus d'Uncharted, il faudra patienter jusqu'à Uncharted 2: Among Thieves pour les voir s'échanger un véritable baiser.

Le Prince et la princesse Farah (Prince of Persia: Sands of Time)

C'est une relation d'amour/haine qu'entretiennent le Prince et la princesse Farah, fille du maharadjah d'Inde. Farah déteste le Prince pour avoir envahi son royaume et libéré les Sables, mais finit par tomber sous son charme alors qu'ils font équipe pour arrêter le vizir. Si le Prince et la princesse Farah éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, des évènements tragiques obligent le Prince à retourner dans le temps à l'aide des Sables du temps, effaçant le souvenir de leur rencontre à la princesse...

Tidus et Yuna (Final Fantasy X)

Tidus, un joueur de blitzball impulsif qui ne rate aucune occasion de se faire remarquer, deviendra l'un des gardiens de Yuna, une jeune Invokeur destinée à sauver le monde. Ensemble, ils accompliront un pèlerinage fantastique afin de détruire Sin, le mal qui menace son monde. Si les deux tourtereaux réussissent leur mission, ce n'est pas sans payer le prix d'un lourd sacrifice.

Master Chief et Cortana (série Halo)

Intelligence artificielle hautement développée, Cortana est la partenaire de Spartan John-117 mieux connu sous le nom de Master Chief. Est-ce que l'amour est possible entre un humain et un robot? Si plusieurs indices laissent sous-entendre que le Master Chief éprouve des sentiments pour Cortana, l'hologramme bleu le lui rend bien... Après tout, les bases d'une relation solide et durable ne sont-elles pas la communication et la confiance?

Link et Zelda (série The Legend of Zelda)

À l'instar de Mario, Link a de nombreuses fois sauvé sa princesse. Par contre, contrairement au plombier moustachu, son lien avec Zelda a changé au cours des épisodes de la saga. D'ailleurs, malgré quelques indices apparus dans les divers opus, leur relation a souvent été un sujet de discussion au sein des médias et des joueurs. Si The Legend of Zelda: Skyward Sword semble confirmer une romance entre Link et Zelda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponible le 3 mars prochain proposerait, selon les rumeurs, une relation plus intime entre les deux protagonistes.