Les fiascos marquants de l'histoire des consoles de jeu

Stéphanie Godbout 26-01-2017 | 14h51

Le 3 mars prochain sera le lancement mondial de la Nintendo Switch. La sortie de la nouvelle console de Nintendo est aussi l'occasion pour le fabricant de mettre un terme à la production de sa précédente console, la Wii U qui n'a jamais obtenu le succès escompté.

En effet, que ce soit à cause d'une mauvaise campagne marketing, d'un prix trop élevé ou d'un catalogue de jeux peu fourni, certaines consoles ne réussissent jamais à gagner le cœur des joueurs et s'avèrent des échecs. Tour d'horizon des fiascos marquants de l'histoire des consoles de jeu.

Ouya (2012)

Tout semblait aller pour le mieux pour Ouya, une console de jeu à petit prix proposant des démos et des jeux gratuits sous Android sur grand écran. Après avoir récolté plus de 8 millions sur Kickstarter, un des plus grands succès sur la plateforme de financement participatif, l'excitation laisse place au désenchantement. Entre les retards de livraison et les critiques peu élogieuses, la console fait davantage parler d'elle pour les mauvaises raisons. En 2015, moins de trois ans plus tard, la marque d'accessoires Razer rachète la firme Ouya, marquant la mort de la console.

Virtual Boy de Nintendo (1995)

Alors qu'aujourd'hui tout le monde investit dans les casques de réalité virtuelle, pensons notamment à Microsoft, à Sony ou encore à Facebook, la première tentative de rendre cette technologie accessible à tous revient à Nintendo et son Virtual Boy. Censé immerger les joueurs dans un tout autre univers vidéoludique, le nouveau gadget de Nintendo donne surtout des nausées et des maux de dos à ses utilisateurs. Bien que novateur, le Virtual Boy est critiqué pour sa conception peu ergonomique, son prix élevé, son affichage monochrome et le peu de jeux proposés. Abandonné moins d'un an après sa sortie, le Virtual Boy n'est jamais commercialisé en Europe. Avec 770 000 exemplaires vendus, il s'agit du plus gros échec commercial de Nintendo.

N-Gage de Nokia (2003)

Lancée en octobre 2003, la N-Gage de Nokia est la première console à réunir le monde des jeux vidéo et de la téléphonie sous une même plateforme. Alors que la console déplaît aux joueurs notamment pour ses caractéristiques techniques et son manque de jeux, les utilisateurs du téléphone déplorent sa prise en main. Malgré la sortie d'un modèle repensé, seulement 3 millions d'exemplaires se vendent à travers le monde. En 2005, Nokia abandonne l'appareil avant de se retirer complètement du marché vidéoludique en 2007.

Phantom de Infinium Labs

Développée par Infinium Labs, Phantom est une console qui porte bien son nom. Annoncée en 2003 comme étant une nouvelle plateforme de jeu révolutionnaire, la Phantom ne dispose pas de lecteur de disque permettant plutôt de télécharger et jouer à des jeux PC par le biais de son service le Phantom Games Service. Le design, le prix de vente et les spécifications techniques ne cessent de changer tandis que la date de sortie est repoussée jusqu'à ce que la console disparaisse du site du fabricant en 2006. La seule réussite de Phantom? Avoir été élu le produit fantôme de l'année 2004 par le magazine Wired.

Dreamcast de Sega (1998)

La Dreamcast était en avance sur son temps. Première console à permettre l'accès à Internet, elle est aussi la dernière tentative de Sega de pénétrer le marché des consoles de jeu avant de complètement l'abandonner. La console n'obtient pas le succès escompté, notamment en raison du manque de développeurs tiers de qualité, dont EA et Squaresoft, et Sega annonce la fin de la production en 2001. Malgré sa courte durée de vie, la Dreamcast s'écoule à plus de 10 millions d'unités.

Gizmondo de Tiger Telematics (2005)

La Gizmondo en a fait rêver plus d'un. En plus d'être une console de jeu portable, elle faisait aussi office d'appareil photo, de baladeur audio/vidéo et de GPS. Hélas, avec un catalogue restreint de jeux disponibles, moins d'une vingtaine au total, les joueurs ont rapidement désenchanté et la production de la console cesse un an après son lancement. Malgré une tentative de relancer la Gizmondo en 2008, elle est considérée comme le pire échec commercial de l'histoire des consoles portables avec moins de 25 000 unités vendues.

Pippin d'Apple (1995)

Dans les années 90, Apple veut se lancer dans l'industrie du jeu vidéo. Afin de concurrencer Nintendo, Sega et Sony, le géant à la pomme s'associe à Bandai pour construire la Pippin, une console de jeu plus coûteuse que ses rivales qui n'offre qu'une vingtaine de titres. En raison de son prix trop élevé et du marché déjà saturé, seulement 42 000 consoles trouvent preneur. La production de la Pippin cesse en 1997.