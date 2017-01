Apocalypse Now : le jeu?

Stéphanie Godbout 25-01-2017 | 15h15

En 1979, sortait Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola librement adapté de la nouvelle Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad.

Près de 40 ans après la sortie de son film culte qui dénonce les horreurs de la guerre du Viêt Nam, Francis Ford Coppola désire lui offrir une version vidéoludique. Pour mener son projet à terme, le réalisateur oscarisé est entouré de joueurs renommés de l'industrie et une campagne de financement sur la plateforme Kickstarter a été lancée.

Les amateurs de jeux vidéo et du film ont encore 29 jours pour contribuer à Apocalypse Now: The Game pour lequel Coppola et ses acolytes espèrent récolter 900 000 $.

Le jeu, qui suivra la descente aux enfers du capitaine Benjamin Willard, devrait être disponible en octobre 2020 si l’objectif de financement est atteint.