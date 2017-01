Un nouveau Tekken sortira bientôt

Stéphanie Godbout 23-01-2017 | 15h57

Les adeptes de la franchise de jeux de combat Tekken devront être patients avoir de pouvoir mettre la main sur le prochain titre de la saga.

En effet, Namco Bandai vient d'annoncer que Tekken 7 sera disponible le 2 juin prochain sur PS4, Xbox One et PC.

Outre la date de sortie, l'éditeur a également précisé que le jeu aura droit à une édition du collectionneur, qu'il fera l'objet d'une «Season Pass», laquelle donnera notamment accès à un nouveau mode de jeu et des personnages spéciaux tandis que la version PS4 bénéficiera de contenus exclusifs, comme des costumes pour King, Jin et Xiaoy tirés de Tekken 2 et 4.