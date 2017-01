Xbox One : 26 millions de consoles vendues

Stéphanie Godbout 18-01-2017 | 09h28

Alors que ces derniers temps, Sony a de nombreuses fois sabré le champagne en dévoilant le nombre d'unités vendues de sa console PS4, Microsoft est restée bien silencieuse. S'il est vrai que la firme de Richmond a décidé depuis 2015 de ne plus communiquer de chiffres concernant les ventes de la Xbox One, cela n'empêche pas les entreprises externes de le faire...

En effet, le groupe de recherche SuperData vient de publier un rapport concernant les ventes de la Xbox One. Selon lui, depuis son lancement en novembre 2013, 26 millions de consoles auraient trouvé preneurs à travers le monde.

À titre comparatif, SuperData rapporte que 55 millions de PS4 auraient été vendues, une légère hausse par rapport à l'annonce de Sony de 53,4 millions.

Qu'est-ce que Microsoft pense de ses chiffres? Selon Phil Spencer, patron de Xbox, c'est plus risqué de parler des membres actifs de Xbox Live que du nombre de consoles vendues. «Si une console a été achetée il y a deux ans et que maintenant elle accumule de la poussière dans un placard, ce n'est pas bon pour le joueur, pas bon pour les développeurs et honnêtement, pas bon pour Microsoft. Le nombre de consoles vendues va toujours augmenter, et ce n'est pas un miroir de la santé de notre écosystème. Nous nous concentrons sur le nombre de joueurs actifs sur Xbox Live parce que nous savons qu'ils font consciemment le choix de privilégier notre plateforme et nos produits. Nous nous efforçons de les garder heureux...», conclut Spencer.