Les jeux les plus attendus en 2017

Stéphanie Godbout 13-01-2017 | 13h38

Suite, nouvelle franchise, jeu en réalité virtuelle, nouvelle console... l'année 2017 sera mouvementée dans l'industrie vidéoludique.

Préparez-vous à inscrire les dates importantes en rouge dans votre calendrier, voici notre petite liste des jeux les plus attendus en 2017.

Resident Evil 7: Biohazard

Nouvel épisode d'une série culte, Resident Evil 7: Biohazard promet de faire perdre le sommeil aux joueurs en les plongeant dans un manoir hanté décrépit rempli d'horreurs. Tout en effectuant un retour aux sources effrayantes de la série, le jeu propose une vue à la première personne, ce qui est inédit dans l'histoire de la franchise, et est également entièrement jouable en réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR.

Plateformes : PS4, Xbox One, PC

Date de sortie prévue : 24 janvier 2017

For Honor





Premier volet d'une nouvelle franchise, For Honor développé par Ubisoft Montréal se veut un jeu d'action révolutionnaire. En incarnant un Viking, un samouraï ou un vaillant chevalier, les joueurs se retrouveront au cœur du chaos de la guerre à travers des champs de bataille grandioses plus vrais que nature via une campagne solo stimulante ou des modes multijoueurs innovants.

Plateformes : PS4, Xbox One, PC

Date de sortie prévue : 14 février 2017

Horizon Zero Dawn





Comment les machines ont-elles réussi à dominer le monde? C'est ce que les joueurs découvriront en se glissant dans la peau de l'habile chasseuse rouquine Aloy de Horizon Zero Dawn. Tirant profit des caractéristiques techniques de la PS4, ce titre exclusif à la console de Sony propose un monde ouvert post-apocalyptique où les graphiques à couper le souffle et environnements dynamiques se côtoient afin d'offrir une expérience de jeu hors du commun.

Plateforme : PS4

Date de sortie prévue : 28 février 2017

Mass Effect: Andromeda





Initialement prévu pour une sortie en 2016, ce n'est qu'en mars prochain que les joueurs pourront mettre la main sur Mass Effect: Andromeda, le quatrième volet d'une franchise fort acclamée. Ce nouveau chapitre, qui se déroule 600 ans après les évènements survenus dans la trilogie originale, transporte les joueurs dans la galaxie d'Andromède où ils rencontreront de nouveaux personnages et seront confrontés à faire des choix qui détermineront le sort de la race.



Plateformes : PS4, Xbox One, PC

Date de sortie prévue : 21 mars 2017

Nintendo Switch et ses jeux





En octobre dernier, lors du dévoilement de sa nouvelle console hybride, la Nintendo Switch, Nintendo a laissé les joueurs avec plus de questions que de réponses. Il aura fallu attendre près de 3 mois pour connaître les détails, dont les caractéristiques techniques, la taille de l'écran de 6,2 pouces et le prix de vente de 399,99 $. C'est avec fébrilité que la console et ses jeux, dont 1-2-Switch disponible au lancement, sont attendus.

Date de sortie prévue : 3 mars 2017

Red Dead Redemption 2





La publication en octobre dernier de l'image d'un coucher de soleil et de sept silhouettes de cow-boys aura suffit à susciter un engouement pour de nouvelles aventures mettant en vedette John Marston. Red Dead Redemption 2, suite d'un volet hautement récompensé, raconte une histoire épique au cœur des terres sauvages des États-Unis. Vaste monde immersif et nouvelle expérience multijoueur en ligne se partageront la vedette.

Plateformes : Ps4, Xbox One

Date de sortie prévue : automne 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild





Annoncé pour la première fois lors de l'E3 2014, The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui devait sortir en 2015, a été reporté de nombreuses fois afin d'offrir un jeu irréprochable, à la hauteur de la franchise. Élu jeu le plus attendu de 2017 lors de la cérémonie des Game Awards 2016, le titre rempli d'action et de casse-tête permettra aux joueurs d'incarner l'emblématique protagoniste Link et d'explorer, comme jamais auparavant, un Hyrule incroyablement détaillé.

Plateformes : Wii U, Nintendo Switch

Date de sortie prévue : 2017