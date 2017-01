Nintendo annonce la date de sortie et le prix de la Switch

13-01-2017 | 01h22

Les amateurs de jeux vidéo de partout dans le monde avaient les yeux tournés vers Tokyo, jeudi soir, alors que le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima, annonçait que la prochaine console du géant japonais serait commercialisée le 3 mars prochain au coût de 299 $.

Les Canadiens devront toutefois s'attendre à payer 399 $ pour pouvoir mettre la main sur une console Switch.



De plus, le jeu tant attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sera disponible dès le lancement.

La Switch héritera de caractéristiques marquantes des consoles précédentes de Nintendo. Elle pourra être branchée à un téléviseur comme la Nes, sera portable comme le Gameboy et misera sur des manettes - les Joy-Con - capables de reconnaître le mouvement comme celles de la Wii. L'équipe de Nintendo promet aussi une précision remarquable au niveau de leur vibration, au point de nommer la fonction «Rumble HD».

Pour jouer dans le salon de façon traditionnelle, il suffira de poser la Switch sur un socle branché par un câble HDMI à la télévision.

En mode portable, deux Joy-Con pourront être connectés de chaque côté de l'écran tactile de 6,2 pouces pour former une élégante console mobile. L'appareil comptera jusqu'à six heures et demie d'autonomie de batterie. Il sera toutefois possible de continuer à jouer tout en le rechargeant grâce à un port USB-C.

Jusqu'à huit Switch pourront être reliées par Wi-Fi pour offrir une expérience multijoueur.

Les premiers utilisateurs bénéficieront d'une période de grâce pour tester les fonctionnalités en ligne de cette nouvelle console. Dès l'automne 2017, ce service deviendra payant.

Dans la boîte, on retrouvera la console principale Nintendo Switch, deux manettes Joy-Con, une poignée pour assembler les deux Joy-Con en une manette plus traditionnelle, deux sangles pour attacher les Joy-Con aux poignets, un socle et un câble HDMI pour brancher à la télévision.

Il sera possible de choisir entre un modèle entièrement gris et un modèle avec des Joy-Con bleu et rose néon.

Quelques jeux exclusifs:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La nouvelle aventure au royaume d'Hyrule sortira en même temps que la console, c'est à dire le 3 mars 2017.

1-2 Switch

Une expérience multijoueur qui demande pour jouer qu'on ne regarde pas l'écran, mais bien son opposant.

ARMS

Un jeu compétitif qui mélange le jeu de tir et le jeu de combat.

Splatoon 2 (été 2017)

Suite du populaire jeu de paintball par équipe.

Super Mario Odyssey (Noël 2017)

Mario quitte le royaume champignon et visite des royaumes étrangers, incluant le centre-ville d'une métropole moderne!