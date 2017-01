Scalebound , l'exclusivité Microsoft, annulé

Stéphanie Godbout 10-01-2017 | 14h02

Annoncé en grande pompe en 2014 comme l'un des titres phares de la Xbox One, le jeu d'action et de rôle Scalebound, développé par PlatinumGames en exclusivité sur la Xbox One et Windows 10, a été annulé.

Selon les rumeurs, le studio n'aurait pas réussi à créer un produit répondant aux exigences de Microsoft tandis que les nombreux retards de développement et les problèmes avec le moteur de jeu auraient convaincu le fabricant de mettre un terme à l'aventure.

Toutes les informations et vidéos sur les sites officiels de Microsoft ont été retirées.