Pokémon Go est maintenant disponible sur Apple Watch

23-12-2016 | 18h09

Les possesseurs de la montre d'Apple peuvent maintenant chasser du Pokémon sans pour autant avoir à garder l'application ouverte. Ninantic Labs, le créateur du jeu, a lancé une application entièrement dédiée à la montre connectée.

L'application envoie des notifications à l'utilisateur lorsqu'un Pokémon est dans les environs et permet en plus de collecter directement des Pokéballs dans les Pokéstops depuis son poignet sans rien lui demander.

La seule chose que l'application Pokémon Go pour Apple Watch ne peut pas faire, c'est attraper seule les Pokémons. Pour cela, il faut ensuite dégainer son smartphone.

C'est tout à fait différent de Pokémon Go Plus, un gadget transportable vendu par Nintendo et qui permet de se connecter via Bluetooth aux smartphones des joueurs et d'attraper réellement des créatures sans avoir à sortir son téléphone.